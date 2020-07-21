"لو تواجدنا لكانت عودته مستحيلة".. بركات يكشف موقف البدري من وردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد بركات، مدير منتخب مصر، أنه لو تواجد الجهاز الفني الحالي بقيادة حسام البدري في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 لم يكن سيوافق على عودة عمرو وردة للفريق بعد اتخاذ قرار باستبعاده.

وكان عمرو وردة عاد إلى صفوف المنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري في بطولة أمم إفريقيا بعد اتخاذ قرار باستبعاده من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم لأسباب أخلاقية.

وقال بركات، في ضيافة برنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار": "لو كنت موجودا مع حسام البدري على رأس الجهاز الفني في كأس أمم إفريقيا لما عاد عمرو وردة إلى المنتخب بعد قرار استبعاده".

Advertisements

وأضاف: "أؤكد على لسان حسام البدري أن عمرو وردة لم يكن ليعود مرة أخرى إلى معسكر منتخب مصر".

وتابع: "حتى لو طلب منا رئيس اتحاد الكرة إعادة وردة، كنا سنطلب منه أن يخرج أمام وسائل الإعلام ليعلن ذلك، لأن الجهاز الفني هو من يتحمل مسؤولية كل شيء في النهاية".

وأتم بركات تصريحاته قائلا: "ألم نتضرر من استبعاد 7 لاعبين من فريق كبير بحجم بيراميدز المنافس للأهلي والزمالك بسبب سوء تفاهم؟ بالتأكيد تأثرنا سلبيا لكن مصلحة منتخب مصر فوق الجميع".

يُذكر أن المنتخب ودع بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر العام الماضي، حيث خسر أمام جنوب إفريقيا في دور الـ16.