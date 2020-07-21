أون تايم سبورت تعلن إذاعة مباراة الإسماعيلي ونادي مصر الودية

أعلنت شبكة قنوات “أون تايم سبورت” المالك الحصرى لحقوق الدورى المصرى عن إذاعة ودية فريق الإسماعيلي مع نادى مصر وذلك عبر قناة أون تايم سبورت 2 .

يأتى هذا، من أجل إتاحة الفرصة

لجماهير الدراويش فى كل ربوع مصر والوطن العربى لمتابعة مباريات الفريق بعد غياب دام لأكثر من 4 أشهر.وتنطلق الودية فى تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الإسماعيلية الرئيسى ، ضمن برنامج إعداد الفريقين لاستئناف المنافسات الرسمية.هذا ومن المقرر أن يستكمل الفريق سلسلة ودياته بمواجهة فريق مصر المقاصة.وكان الفريق قد تعادل مع أسوان فى أول ودياته بهدف لكل منهما ، حيث سجل هدف الدراويش محمد هاشم.