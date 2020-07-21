وزير الشباب والرياضة يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت الخبرة للتنمية الاقتصادية

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والرئيس التنفيذي لمجموعة بيت الخبرة للتنمية الاقتصادية لبحث أوجه التعاون المشترك، بحضور أعضاء مجلس إدارة المجموعة.

تناول اللقاء الحديث عن إمكانية دعم مبادرة "دراجتك... صحتك"، والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية في جميع مدن وقرى محافظات الجمهورية، وجعلها أسلوب حياة للمواطن المصري، وتحسين اللياقة البدنية والصحية، والاعتماد على الدراجة كوسيلة انتقال صديقة للبيئة.

كما تناول اللقاء بحث تقديم دعم لقدامى الرياضيين لما قدموه لمصر من عطاء غير محدود، مضيفًا أن الوزارة لا تدخر جهدًا في تكريم اللاعبين القدامى وتوجيه كافة أوجه الدعم لهم.

وخلال اللقاء عرض وزير الشباب والرياضة اهم المشروعات التي تنفذها الوزارة خلال الفترة الحالية ومنها سلسلة فروع نادي "النادي"، المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، وتطوير مراكز الشباب لتحويلها إلى مراكز تنويرية وخدمة مجتمعية.

ومن جانبه أشاد المهندس ابراهيم محلب بالدور الذي تبذله وزارة الشباب والرياضة تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي، متمنياً تعزيز التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومجموعة بيت الخبرة للتنمية الاقتصادية، مبيناً أن المجموعة لها تاريخ طويل في المساهمة بقوة وصدق في دعم الاقتصاد القومي بتمويل الشركات والمشروعات الكبيرة، وبحل أزمات لشركات واجهت ظروفا صعبة، فأعادت لها قدراتها، وتأكيداً على شراكتها الفعالة في تقوية عضد اقتصاد مصر التي انطلقت على طريق المستقبل.

واختتم اللقاء بعرض نبذه عن المشروعات الخيرية التي تقدمها مؤسسة خالد عبدالله للرعاية الاجتماعية الذراع المجتمعي لمجموعة بيت الخبرة للتنمية الاقتصادية.

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