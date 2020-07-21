الزمالك يخوض تدريبات صباحية بمعسكر برج العرب

خاض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، صباح اليوم "الثلاثاء"، تدريبات بدنية قوية بملعب الفندق الذي تقيم فيه بعثة الفريق بمدينة برج العرب.

يواصل الزمالك معسكره المغلق ببرج العرب وفق الخطة التي تم وضعها من

الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أقصى درجة ممكنة من الجاهزية قبل استئناف النشاط الكروي.

شارك في التدريبات جميع اللاعبين عدا الذين يخوضون تدريبات تأهيلية، حيث حرص المدير الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية

في المران لإعداد اللاعبين بالشكل الأمثل قبل مباراة طلائع الجيش، المقررة غدًا، واستمرت التدريبات نحو ساعة ونصف الساعة تخللها الجري حول الملعب وأداء بعض التدريبات البدنية.

يلتقي الزمالك نظيره طلائع الجيش في الخامسة مساء غدًا "الأربعاء" على أرضية ملعب ستاد "الجيش" ببرج العرب، ضمن استعدادات الزمالك لاستئناف منافسات دوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز.