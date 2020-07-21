تأجيل المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب بالمركز الأولمبي لمدة 24 ساعة

قررj اللجنة العليا لدورى مراكز الشباب ، تأجيل المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب هذا الموسم بنسخته السابعة لمدة 24 ساعة لتقام يوم الأحد المقبل بدلاً من السبت ، علي ملعب المركز الأولمبي بالمعادي ، حيث تقام المباراة النهائية بين فريقى مركز شباب شبرا نبات من الغربية ومركز شباب كفر قشاش من البحيرة.

وتعقد اللجنة العليا لـ دورى مراكز الشباب اجتماعًا خلال الأيام المقبلة لمناقشة آخر الاستعدادات والترتيبات، حيث تدرس اللجنة إقامة احتفالية مصغرة على هامش المباراة النهائية يتم خلالها تسليم الجوائز للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى هذا الموسم، بعدما نجح مركز شباب المحسمة المحطة بالإسماعيلية فى حصد المركز الثالث قبل توقف النشاط بسبب فيروس

وأكد مصطفى منصور وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب أنه تم رفع قيمة الجوائز المالية للمراكز الأولى فى الدورى من جانب اللجنة المنظمة لدورى مراكز الشباب، حيث تنص لوائح البطولة على حصول صاحب المركز الأول على ١٥٠ ألف جنيه والمركز الثانى على ١٠٠ ألف جنيه والمركز الثالث ٧٠ ألف جنيه والمركز الرابع ٣٠ ألف جنيه بإجمالى مكافآت وصلت إلى ٣٥٠ ألف جنيه.

من جانبه، أكد عاطف حمودة، مدير المركز الأولمبى بالمعادي، أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة لاستضافة المباراة النهائية الأحد المقبل بالتواصل مع مسئولى وزارة الشباب والرياضة، حيث تم تجهيز أرضية الملعب بشكل مميز، فضلاً أن عملية التعقيم تتم بشكل مستمر فى كل أنحاء المركز والصالات

على هامش المباراة النهائية يتم خلالها تسليم الجوائز للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى هذا الموسم، بعدما نجح مركز شباب المحسمة المحطة بالإسماعيلية فى حصد المركز الثالث قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا على حساب مركز شباب الحسينات بالأقصر.وأكد مصطفى منصور وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب أنه تم رفع قيمة الجوائز المالية للمراكز الأولى فى الدورى من جانب اللجنة المنظمة لدورى مراكز الشباب، حيث تنص لوائح البطولة على حصول صاحب المركز الأول على ١٥٠ ألف جنيه والمركز الثانى على ١٠٠ ألف جنيه والمركز الثالث ٧٠ ألف جنيه والمركز الرابع ٣٠ ألف جنيه بإجمالى مكافآت وصلت إلى ٣٥٠ ألف جنيه.من جانبه، أكد عاطف حمودة، مدير المركز الأولمبى بالمعادي، أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة لاستضافة المباراة النهائية الأحد المقبل بالتواصل مع مسئولى وزارة الشباب والرياضة، حيث تم تجهيز أرضية الملعب بشكل مميز، فضلاً أن عملية التعقيم تتم بشكل مستمر فى كل أنحاء المركز والصالات الرياضية وملاعب التدريبات والفندق وقاعات الاجتماعات .

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