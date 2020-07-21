شاهد .. عبد الستار صبري يناقض نفسه .. أهلاوي ولا زملكاوي !

آثار عبد الستار صبري المدرب العام لمنتخب الشباب، حالة من الجدل بشأن الحديث عن انتماؤه في كرة القدم، وما إذا كان يشجع الأهلي أم الزمالك.

وظهر عبد الستار صبري منذ أيام قليلة مع الإعلامي سيف زاهر ليعلن أنه يشجع الأهلي، رغم أنه ظهر في أوقات

سابقة مع كل من خالد الغندور وإبراهيم فايق ومهيب عبد الهادي، ليعلن زملكاويته أمام الجميع.

موقف عبد الستار صبري تسبب في سخط الجماهير عليه في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأنه أعلن انتماؤه في وقت سابق

للزمالك ثم أكد بعد ذلك أنه يشجع الأهلي.

حرصت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، على نشر الفيديوهات التي تثبت تناقض عبد الستار صبري في تصريحاته لتضع النجح الكبير في موقف حرج.

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والجدير بالذكر أن عبد الستار صبري سبق له العمل في المنتخب الأول مع شوقي غريب الذي كان مديرًا فنيًا وقتها، وحاليًا ضمن الجهاز الفني لمنتخب الشباب.