شبح الهبوط يطارد 4 فرق بالدوري الإنجليزي .. و6 نقاط لا تكفي لـ أستون فيلا

اشتعل صراع الهبوط في الدوري الإنجليزي، بعدما ضمن فريق نوريتش سيتي الهبوط بشكل رسمي لدوري الدرجة الأولى في إنجلترا، حيث يطارد شبح الهبوط فرق واتفورد وأستون فيلا وبورنموث وويست هام.

وست هام يحتل المركز الـ16 برصيد 37 نقطة، يليه واتفورد برصيد 34 نقطة، ثم أستون فيلا وبورنموث في المركزين الـ18 والـ19 برصيد 31 نقطة.

وست هام وواتفورد وأستون فيلا يتبقى لهم مباراتين، اما بورنموث يتبقى له مباراة واحدة فقط، وتعد مهمة وست هام وأستون فيلا وواتفورد في غاية الصعوبة.

وست هام سيواجه مانشستر يونايتد ثم أستون فيلا في آخر جولتين، أما أستون فيلا فيواجه أرسنال اليوم، وبالتأكيد مباراته مع أستون فيلا ستكون نارية، أما واتفورد فيواجه اليوم مانشستر سيتي،

ثم أرسنال في الجولة الأخيرة للدوري، وهما مواجهتين في غاية الصعوبة للفريق.

أرسنال يمر بفترة توهج بعدما نجح في الفوز على ليفربول بالدوري ثم إقصاء مانشستر سيتي من كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما تفوق عليه في نصف النهائي بهدفين نظيفين.

أستون فيلا الذي يلعب له الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي لا يحتاج مجرد الفوز بالمباراتين وإنما يحتاج أيضًا تعثر واتفورد وبورنموث حتى يصبح رصيده 37 نقطة متساويًا مع ويستهام.

واتفورد يكفيه الفوز على أرسنال والسيتي للبقاء في الدوري والابتعاد تمامًا عن شبح الهبوط، أما بورنموث فمهمته صعبة أمام إيفرتون بالجولة الأخيرة للدوري

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حيث تقام المباراة على ملعب الأخير.

وكان تريزيجيه قاد أستون فيلا للفوز على كريستال بالاس في الجولة الماضية، ليرفع رصيده الفريق إلى 31 نقطة.

ماذا يحدث حال التساوي في النقاط ؟

يتم اللجوء إلى فارق الأهداف التي سجلها واستقبلها كل فريق، وفي حالة التساوي يتم النظر في الأهداف التي سجلها كل فريق، ثم المواجهات المباشرة، وحال التساوي في المواجهات المباشرة، تقام مباراة فاصلة.

مثال: أستون فيلا وبورنموث لديهما نفس الفارق بين الأهداف التي سجلاها واستقبلاها "-27"، لكن أستون فيلا أفضل لأنه أحرز 39 هدفًا مقابل 37 لبورنموث.

وتتضح اليوم بشكل كبير ملامح الهبوط خاصة بعد مواجهة واتفورد مع السيتي وأستون فيلا مع أرسنال، بجانب المواجهة القوية بين مانشستر سيتي ووست هام غدًا.

والجدير بالذكر أن ليفربول الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح، نجح في حسم اللقب الغائب عنه منذ عام 1990، يليه مانشستر سيتي في المركز الثاني ثم تشيلسي ثالثًا.