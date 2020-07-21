مانشستر سيتى "عينه" على المدافع السنغالي كوليبالي

يجرى نادي مانشستر سيتى مفاوضات لضم المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي لاعب فريق نابولي الإيطالي" 29 عاما" لتعويض مدافعه جون ستونز في نهاية هذا الموسم. وقالت تقارير صحفية إيطالية مؤخرًا ان السيتى يسعى بجدية في ضم اللاعب لتأمين خطوط الفريق الإنجليزي الدفاعية بعد رحيل صمام الأمان ستونز ضم اللاعب لتأمين خطوط الفريق الإنجليزي الدفاعية بعد رحيل صمام الأمان ستونز وعرض السيتي على نابولي 65 مليون يورو لشراء اللاعب، رغم أن نابولي حدد مبلغ 80 مليون يورو للإستغناء عنه. مبلغ 80 مليون يورو للإستغناء عنه. ويسعى مانشستر سيتي لتعويض الرحيل المحتمل لمدافعه جون ستونز بنهاية هذا الموسم. ونجح خاليدو كوليبالي في فرض نفسه بأدائه المميز مع فريقه الإيطالي في آخر موسمين مما خطف أنظار كبار أوروبا خاصة ليفربول، السيتي، وبرشلونة، للتعاقد مع اللاعب .

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