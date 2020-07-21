اتحاد الكرة يدعو الجمعية العمومية لاجتماع تعديل اللائحة نهاية أغسطس

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، عقد اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسي، نهاية أغسطس المقبل.

شهد اجتماع اتحاد الكرة مع

مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، الاتفاق على الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية يوم 10 أغسطس المقبل، على أن يعقد الاجتماع نهاية الشهر ذاته.

جدير بالذكر أن الفيفا طلب من مسئولي اتحاد الكرة إجراء الانتخابات بحضور 225 ناديًا هم قوام الجمعية العمومية للاتحاد من دون تطبيق نظام التقليص الذي سعى اتحاد الكرة لتطبيقه.