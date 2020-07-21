اخبار الرياضه

رياضة | حسام البدري عن محمد صلاح: أسطورة حية.. ولا أريد أن أرهقه في المنتخب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حسام البدري عن محمد صلاح: أسطورة حية.. ولا أريد أن أرهقه في المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، بنجمنا المحترف في صفوف الإنجليزي محمد صلاح.

وتوج صلاح رفقة ليفربول بلقب الممتاز بعد غياب استمر لأكثر من 30 عاما.

وقال حسام البدري في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "المصريون يعتبرون محمد أسطورة حية، وهو لاعب وصل لقمة مستواه".

Advertisements

وتابع: "لا أريد أن أرهق محمد صلاح وأحمله كثيرا داخل الملعب فكرة القدم لعبة جماعية وهو أحد أفراد المنظومة".

وواصل: "أتمنى أن يخرج عدد أكبر من اللاعبين المصريين للاحتراف الخارجي فهذا يمنحهم الثقة والتجربة والخبرات".

واختتم: "ليس فقط على اللاعبين أن يذهبوا إلى الاحتراف بل يجب عليهم أن يثبتوا قدراتهم باللعب وتحقيق المزيد من الخبرات".

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا