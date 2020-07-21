رياضة | بيراميدز يصدم الزمالك بشأن ضم نجمي الفريق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يصدم الزمالك بشأن ضم نجمي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن جهاز كرة القدم في براميدز رفض العرض المالي الذي قدمه الزمالك في الأيام الماضية من أجل التعاقد مع نجمي الفريق عبد الله بكري ورجب بكار.

وتمكن مجلس إدارة الزمالك من الحصول على رغبات الثنائي بارتداء القميص الأبيض ليقوم بعد ذلك بتقديم عرض لإدارة براميدز من أجل التعاقد مع بكري وبكار مقابل 20 مليون جنيه.

وقمات إدارة براميدز بتوجيه صدمة لإدارة الزمالك ورفضت العرض بسبب ضعفه من الناحية المادية وأنه لا يتناسب مع إمكانيات ثنائي الفريق.

وقام الزمالك مؤخرًا بتقديم عرض مادي من أجل التعاقد مع نبيل عماد دونجا نجم خط وسط براميدز مقابل 30 مليون جنيه ولكن الأخير يتمسك بالحصول على 60 مليون جنيه.