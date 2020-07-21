رياضة | شوبير يفجر مفاجأة عن قيمة صفقة الأهلي الجديدة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر شوبير يفجر مفاجأة عن قيمة صفقة الأهلي الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، عن التفاصيل المادية لصفقة تعاقد النادي الأهلي مع طاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع طاهر على عقود انتقاله للنادي الأهلي، في عقد يمتد لمدة 5 مواسم مقبلة، بعدما تنازل عن مستحقاته لدى ناديه لإتمام انتقاله.

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وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت، "متصدقوش يا جماعة إن الأهلى تعاقد مع طاهر محمد طاهر مقابل 50 مليون جنيه، ولا حتى 30 مليوناً، قيمة الصفقة الحقيقى 21 مليون جنيه".

وانضم طاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب إلى الأهلى ليكون اللاعب أولى صفقات الأهلى فى الميركاتو الصيفى المقبل، بناءً على رغبة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر.

وكانت أنباء قوية ترددت بالأيام الماضية، عن دفع النادي الأهلي أموال طائلة لإتمام التعاقد مع طاهر، بعدما رفض ذئاب الجبل دخول أي صفقات تبادلية.