رياضة | جودي بيلينجهام.. إنجليزي يطرق أبواب المجد في " بلاد المانشافت "

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جودي بيلينجهام.. إنجليزي يطرق أبواب المجد في " بلاد المانشافت " والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند الألماني في الحصول على خدمات الشاب اليافع جودي بيلينجهام قادماً من صفوف فريق نادي برمنجهام سيتي الإنجليزي وذلك بعد أن وقع على عقد طويل الأمد .

وسبق وأن خاض الكثير من اللاعبين الإنجليز تجارب ناجحة في بطولة الدوري الالماني ليحين الدور على صاحب السبعة عشر عاماً من أجل القيام بدور البطولة رفقة أسود الفيستيفال .

وفي السطور التالية يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على أبرز اللاعبين الإنجليز الذين دافعوا عن ألوان وقمصان أندية ألمانية .

أبرز الأسماء الإنجليزية التي لعبت في الدوري الألماني

وجاءت الأسماء التاريخية على النحو التالي :-

أوين هارجريفز

بالطبع وفي بداية الحديث عن اللاعبين الإنجليز الذين دافعوا عن قمصان أندية ألمانية يجب البدء بالدولي الإنجليزي السابق هارجريفز الذي لعب لصفوف فريق نادي بايرن ميونخ ودافع عن قميص البافاري في أكثر من 200 مباراة .

وخلال سبعة سنوات قضاها اللاعب في معقل أليانز أرينا تمكن من الفوز بالعديد من الألقاب والتي أبرزها كانت دوري ابطال أوروبا في العام 2001 بالإضافة إلى البطولات المحلية التي نجح في الحصول عليها كالدوري الألماني وكأس السوبر.

كيفن كيجان

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ثاني الأسماء الإنجليزية التي لمعت في صفوف بطولة الدوري الألماني كان كيفن كيجان والذي لعب مع هامبورج خلال حقبة السبعينيات من القرن الماضي وحصل على جائزة الكرة الذهبية عام 1978 .

لقبه مشجعوا النادي الألماني " بالمنقذ " نظراً للأهداف القاتلة التي كان يسجلها وإنقاذه للفريق من الخسارة في أكثر من مناسبة وكانت بصمته الواضحة حينما قاد فريقه للحصول على لقب الدوري للمرة الأولى بعد غياب 19 عاماً ليحرز بعدها الكرة الذهبية للعام الثاني توالياً .

جونجو كيني

واحد من اللاعبين الشبان الذين إنضموا إلى صفوف فريق نادي شالكه من جانب هيدرسفيلد تاون وتمكن من لعب 32 مباراة من أصل 34 لقاء مع فريقه في بطولة البوندسليجا والتي حصل البايرن على لقبها .

يمتاز اللاعب بسرعة عالية بالإضافة إلى أنه قادر على صناعة الأهداف من أقل الفرص حيث ساهم بشكل مباشر في 9 أهداف ما جعل أعين الأندية الكبرى ترغب في ضمه ويتوقع له الجميع مستقبل باهر.

جادون سانشو

آخر الاسماء الإنجليزية التي لمعت في بطولة الدوري الالماني الممتاز كان سانشو نجم فريق نادي بوروسيا دورتموند الألماني والذي فرض نفسه على التشكيلة الأساسية لأسود الفيستيفال وهو لم يبلغ بعد الـ20 عاماً .

وقاد اللاعب الإنجليزي اليافع فريقه إلى تحقيق لقب السوبر الألماني مطلع الموسم الجاري على حساب العملاق بايرن ميونخ وحقق أرقام فرديه رائعة خلال 3 مواسم قضاها في البوندسليجا بعد أن سجل 30 هدف وصنع 38 آخرين في 79 لقاء .

ليبقى السؤال الأبرز هل ينجح بيلنجهام في كتابة إسمه بحروف من نور في تاريخ بوروسيا دورتموند ؟