رياضة | جوارديولا: احترام آرسنال داخل الملعب فقط وليس خارجه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جوارديولا: احترام آرسنال داخل الملعب فقط وليس خارجه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن فريق آرسنال يستحق الإشادة على ما يقدمه داخل الملعب، لكنه لا يحمل الكثير من الاحترام لهذا النادي خارج الملعب.

سبق أن تحدث الإسباني غوارديولا عن مجموعة من 9 أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز، ذكرت تقارير أنها أرسلت خطاباً إلى المحكمة الرياضية للوقوف ضد إلغاء عقوبة السيتي، والتي جاءت في الأساس بسبب مزاعم عن مخالفة لوائح اللعب النظيف المالي.

وقال غوارديولا للصحافيين: "بعد أن خسرنا في المباراة، تصافحنا بالأيدي، يستحق المنافس دائماً احترامي وتقديري".

وأضاف: "بالنسبة لآرسنال فإني أحمل كل الاحترام لما يقدمه داخل الملعب، وليس الكثير خارج الملعب".