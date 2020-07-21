رياضة | مدرب شيفيلد: يمكننا أن نفخر بإنجازاتنا هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب شيفيلد: يمكننا أن نفخر بإنجازاتنا هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مدرب شيفيلد يونايتد كريس وايلدر إنه يجب على اللاعبين الشعور بالفخر بأدائهم في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم رغم أن الخسارة 1-صفر أمام إيفرتون تعني أنه لن يتأهل إلى بطولة أوروبية الموسم المقبل.

وأبلغ وايلدر الصحفيين بعد الهزيمة يوم الاثنين ”كنا من بين أفضل الفرق الصاعدة... لم نكن من بين الأندية التي تهبط مباشرة بعد الصعود... يمكننا أن نفخر بإنجازاتنا".

Advertisements

وأضاف :"الوجود في هذا المركز في الجولة 37 من الموسم يعد إنجازا رائعا بالنسبة لنا".

ويحتل شيفيلد المركز الثامن وسيختتم الدوري الممتاز بمواجهة ساوثهامبتون صاحب المركز 12 يوم الأحد المقبل.

​