رياضة | أخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي نجم النادي الأهلي والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي مفاجأة جديدة بشأن مصيره مع النادي الأحمر.

ويسعى المارد الأحمر منذ فترة لشراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي من نادي هيدرسفيلد تاون قبل انتهاء إعارته مع الفريق.

وقال نادر شوقي في تصريحات تليفزيونية: " في البداية نحتاج لنعلم موعد انتهاء مسابقة الدوري المصري، حتى نتحدث مع هيدرسفيلد لبحث مصير رمضان صبحي".

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وتابع: "موعد غلق باب الانتقالات الصيفية في إنجلترا سيكون يوم 5 أكتوبر المقبل، وذلك يعني أن نهاية مشوار رمضان مع الأهلي يوم 3 أكتوبر، حتى يحسم هيدرسفيلد مصيره من العروض المقدمة، وإذا انتهى الدوري المصري في نوفمبر أو ديسمبر فلن يكمل اللاعب المشوار المحلي مع الأهلي".

وتابع نادر شوقي: "الأهلي لديه رغبة قوية ومؤكدة للحصول على خدمات رمضان صبحي بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة، حيث من الصعب أن يقبل المارد الأحمر ضمه من جديد على سبيل الإعارة".

وزاد وكيل أعمال رمضان صبحي: "سوف يتضح مصير اللاعب بشكل كامل خلال أسبوعين من الآن، عقب وضوح الرؤية بشأن العروض، وبشأن موعد نهاية الدوري المصري".

وواصل نادر شوقي: "هيدرسفيلد تاون لا يمانع بيع رمضان صبحي، وذلك من أجل تحقيق عائد مادي جيد، خاصة أنه لا يزال في عقده موسمين".