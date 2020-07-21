رياضة | مانشستر يونايتد يلقن دي خيا درسا قاسيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يلقن دي خيا درسا قاسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسئولو نادي مانشستر يونايتد في البحث عن بديل للإسباني دافيد دي خيا بعد أخطائه الكارثية أمام تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي.

وقالت وسائل إعلام إنجليزية، يوم الاثنين، إن مسؤولي فريق مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر" أبدوا قلقهم من أداء دي خيا هذا الموسم، لذلك فإن دين هندرسون قد يكون الحل لحراسة مرمى الفريق في الفترة المقبلة.

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ونصح آلان شيرار، مهاجم إنجلترا السابق، إدارة فريق "الشياطين الحمر" بضرورة الرهان على حارس المرمى الشاب هندرسون، خاصة بعد تألقه بشكل لافت مع شيفيلد في بطولة الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

وتعرض ديفيد دي خيا لانتقادات لاذعة وللسخرية هذا الموسم، بعد ارتكابه سلسلة من الأخطاء الفادحة التي كلفت "الشياطين الحمر" الكثير، كان آخرها مسؤوليته عن الهدف الثاني الذي أحرزه ماسون مونت لاعب فريق تشيلسي خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، وخسرها مانشستير يونايتد بثلاثة أهداف من دون رد، في الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

يذكر أن دين هندرسون (23 عاما) يرتبط بعقد رسمي مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2022، مع وجود رغبة من شيفيلد يونايتد بتجديد عقد إعارة حارس المرمى لمدة موسم آخر على الأقل.