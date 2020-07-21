رياضة | رسمياً.. توتنهام يجدد عقد نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رسمياً.. توتنهام يجدد عقد نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام الإنجليزي من تمديد عقد نجم الفريق وذلك حتى صيف عام 2024 حسبما أعلن موقع النادي على شبكة الإنترنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

إيريك داير يمدد تعاقده مع السبيرز

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وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن إريك داير وقع على عقد جديد مع ناديه اللندني حتى العام 2024 وهو الذي خاض مع كتيبة جوزيه مورينيو حتى الآن 239 مباراة تمكن خلالها من زيارة الشباك في 11 مناسبة .

في المقابل فإن داير لعب مع منتخب الأسود الثلاثاء في 40 مباراة ونجح في أن يكون جزء من التشكيلة الأساسية لمنتخب بلاده خلال السنوات القليلة الماضية وكلل مجهوده بالحصول على المركز الرابع في مونديال روسيا 2018 .

ويأتي توقيع عقد جديد مع اللاعب لحمايته من إغراءات الأندية الأوروبية التي لطالما حلمت بالحصول على خدماته كونه يجيد اللعب في أكثر من مركز ويعتبر بمثابة الجوكر الذي يقدر على حل الكثير من المشكلات .