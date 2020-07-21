رياضة | فايلر يتخذ قرارا صادما بشأن بيكهام

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يتخذ قرارا صادما بشأن بيكهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قرار صادم بشأن أحمد رمضان رمضان بيكهام نجم نادي وادي دجلة السابق وانضمامه إلى الأحمر في الصيف.

وكان النادي الأهلي قد أظهر اهتمام كبير منذ فترة بعودة بيكهام إلى صفوف الأهلي في نهاية الموسم الجاري مرة أخرى للفريق.

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وتواصل مسئولو الأهلي مع مسئولو نادي وادي دجلة بشكل ودي لمعرفة موقفه من بيع أحمد بيكهام والنادي وافق بالفعل على بيع اللاعب مقابل مبلغ معين يتم الاتفاق عليه حسب البند المبرم في العقد بين الطرفين.

ووضع مسئولو القلعة الحمراء ملف عودة أحمد بيكهام على طاولة فايلر ليحسم هو بنفسه موقفه من عودة اللاعب من عدمها.

وأكد فايلر أنه لا يحتاج إلى عودة بيكهام إلى النادي الأحمر مرة أخرى في نهاية الموسم الجاري وذلك لأنه على الرغم من مستواه الجيد ولكنه غير مميز في مركز الدفاع بشكل كبير لذلك لن يفيد الفريق في شئ بالموسم المقبل.