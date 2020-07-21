رياضة | الأزمة تشتعل بشأن نظام استكمال بطولة دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأزمة تشتعل بشأن نظام استكمال بطولة دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية عن وجود خلاف بين الاتحادين المصري والمغربي، بشأن آلية استكمال دوري أبطال إفريقيا، بعد اعتذار الكاميرون عن عدم الاستضافة.

ويلاقي الأهلي نظيره الوداد، بينما يواجه الزمالك، منافسه الرجاء، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وأشار مصدر في تصريحات صحفية إلى أن الاتحاد الإفريقي يتجه للعودة للنظام القديم، بخوض الذهاب يومي 25 و26 سبتمبر في الدار البيضاء، على أن يتم إقامة الإياب يومي 2 و3 أكتوبر بالقاهرة، على أن يتحدد ملعب النهائي بعد معرفة الفريقين المتأهلين.

وأكد أن لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، قام بتقديم اقتراح وهو أن يتم لعب النهائي في المغرب، في حال تأهل الوداد والرجاء، فيما يقام في مصر إذا صعد الأهلي والزمالك.

وتابع، "وفي حال تأهل فريق من كل بلد، سيتم اختيار دولة محايدة من بين تونس والسنغال والجزائر، مشيرا إلى أن رئيس الكاف أحمد أحمد، ينتظر توافقا نهائيا بين لقجع وأبو ريدة، لإقرار هذا الاقتراح الذي سيجنب الاتحاد القاري ورطة كبيرة".