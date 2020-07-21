رياضة | رئيس فريق فيراري يسعى لإصلاح شامل لسيارتهم وطاقم التسابق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس فريق فيراري يسعى لإصلاح شامل لسيارتهم وطاقم التسابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب ماتيا بينوتو رئيس فريق فيراري بإصلاح شامل للسيارة وطاقم السباقات بعد تواصل معاناة الفريق أمس الأحد خلال سباق جائزة المجر الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وحل سيباستيان فيتيل في المركز السادس في بودابست بينما جاء زميله تشارلز لوكلير في المركز الحادي عشر لتستمر بذلك محنة فيراري بعد الأداء الباهت في أول سباقين من الموسم.

وقال بينوتو في بيان نقله موقع "موتور سبورت" اليوم الاثنين "أعتقد أننا رأينا في برشلونة أننا لسنا سريعين بالقدر الكافي، لكننا لم نكن نتوقع مثل هذا الوضع الصعب. لذا الحال بالتأكيد أسوأ مما كنا نتوقع".

وأضاف: "مع ثلاثة سباقات على التوالي، لدينا أسبوعان قبل سيلفرستون، وسيكون من المهم للغاية في مارانيللو أخذ جميع الجوانب بعين الاعتبار سواء من ناحية السيارة أو المؤسسة ككل. جميع الاحتمالات مطروحة أمام سعينا للتحسن".

وأوضح بينوتو أن أولوية فيراري تتمحور حول فهم سبب المشكلة مع سيارة 2020.

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وأوضح رئيس فيراري : "أعتقد أن تحديثات النمسا حسّنت من بيانات التوافق بين نفق الهواء والحلبة".

وأشار "على الأقل نقيّم هذه النقاط. لكن انخفاض الأداء ما زال موجوداً. تنقصنا السرعة على المقاطع المستقيمة، وكذلك ضمن المنعطفات. بشكل عام، السيارة بحاجة إلى تحسينات في جميع النواحي. ذلك هو لبّ الأمر".

وتابع "بالتأكيد عدم امتلاك الحرية الكاملة للتطوير، سيصعّب من مهمتنا. أعتقد أننا سنعلم كم سنقدر على تقليص الفارق حالما نتفهم الأسباب الكاملة وراء سبب بطء السيارة".

وأكمل: "أعتقد وببساطة أنه من المبكر الحكم على المسألة. لذا علينا في البداية التركيز على فهم السيارة ونواحي تحقيق التقدم".

وختم بالقول "كما قلت، عندما تكون هناك حاجة لتحسين جميع الجوانب في السيارة، فذلك ليس أمراً سهلاً يمكن حلّه بسرعة عن طريق تحديث سريع. بل سيستغرق وقتاً. كم سيستغرق؟ لا أعلم الإجابة بعد".