شكرا لقرائتكم خماسية اتحاد الكرة تتفق مع فيفا على عقد العمومية غير العادية نهاية أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفقت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، مع "فيرون" مسئول الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على الدعوة للجمعية العمومية غير العادية لمناقشة واعتماد اللائحة الجديدة يوم 10 أغسطس المقبل، على أن تقام الجمعية العمومية أواخر نفس الشهر حيث تنص اللائحة على الدعوة للجمعية العمومية قبلها بـ15 يوما.

وأوضح مسئولو اللجنة الخماسية أن اللائحة التى تم ارسالها من الفيفا مؤخرا للجبلاية تحتاج لـ20 يوما من الأن من أجل ترجمة اللائحة من اللغة الانجليزية للعربية، بجانب ارسالها للأندية للإطلاع عليها ودراستها قبل مناقشتها واعتمادها فى شهر أغسطس المقبل.

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وعقدت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، اجتماعًا أمس مع مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لمناقشة موقف الجمعية العمومية لاعتماد لائحة النظام الأساسي الجديدة للجبلاية وكذلك الانتخابات في ظل الغموض الشديد الذي يحيط بها لاسيما بعد تصريحات هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وأكد هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أنه لا يجوز إجراء انتخابات اتحاد الكرة وفقًا للقانون المصرى قبل أن يتم إجراء تصنيف أندية الجمعية العمومية، لافتًا إلى أن التصنيف لا يمكن إجراؤه هو الآخر قبل أن ينتهى الموسم الكروى الحالى، وبناء على ذلك فإنه من الصعب بل والمستحيل إقامة انتخابات للجبلاية بعد أن طالب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إقامتها.. وأضاف حطب أنه لا يجوز لـ فيفا التدخل فى القانون المصرى والذى ينص على عدم إقامة الانتخابات قبل إجراء تصنيف الأندية والهيئات الرياضية المشاركة فى الجمعية العمومية، وبما أن مسابقة الدورى هذا الموسم ستنتهى بعد شهر نوفمبر، فلا مجال للدعوة للانتخابات خاصة أن موعد الدعوة من 1 يوليو حتى 30 أكتوبر، مؤكدًا أنه سيتم مد عمل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى لمدة عام آخر.. كما حذر حطب من اقامة الانتخابات قبل نهاية الموسم لأن ذلك سيودي لبطلان المجلس الجديد.