شكرا لقرائتكم ستاد القاهرة يقترب من استضافة مباريات الأهلى والزمالك فى دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب استاد القاهرة الدولي من استضافة مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا ، بعد ما تراجعت لجنة الأندية التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عن مقترح إقامة مواجهات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، من مباريات فاصلة على ملاعب محايدة، علي أن يتم إقامة مباراة ذهاب وعودة لهذا الدور ، علي أن يتم تحديد ملعب المباراة النهائية بعد نهاية مواجهات نصف النهائى .

ومن المنتظر، أن يعقد الخميس المقبل اجتماع تنسيقي لترتيب استضافة استاد القاهرة الدولي لمباريات الأهلي والزمالك في البطولة الأفريقية قبل الإعلان الرسمي عن استضافة المباريات .

Advertisements

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد والرجاء المغربي على الترتيب، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر.

واستغل المسئولون فترة توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضى لإجراء بعض التطويرات وأعمال الصيانة وزراعة البذور الصيفية لأرضية الملعب، والتى بدأت فى الطرح خلال الفترة الحالية.