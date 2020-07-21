شكرا لقرائتكم اتحاد التايكوندو يسلم لاعبى المنتخب مكافآت دورة الألعاب الأفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وزع اتحاد التايكوندو مكافأت دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت بالمغرب سبتمبر الماضى ، على اللاعبين الفائزين بالميداليات ، وحقق خلالها لاعبى المنتخب 11 ميدالية متنوعة مقسمة إلى ذهبيتان ، و 8 فضيات ، بالإضافة إلى برونزية واحدة.

جاء توزيع المكافأت على هامش الاجتماع الذى عقده مسئولي الاتحاد مع اللجنة الطبية و الفنية ، لوضع خطة النشاط وفق معايير وإجراءات السلامة التي أكدت عليها وزارة الشباب و الرياضة .

Advertisements

وكان لاعبى منتخب التايكوندو حققوا 11 ميدالية ببطولة دورة الألعاب الأفريقية ، حيث حقق الذهبيتين كل من هداية ملاك في وزن 67 ك وميسون إيهاب وزن 73 كجم ، و8 ميداليات فضية عن طريق رضوي رضا وزن 57 ك ، ومعاذ نبيل وزن 58 ك ، ونور حسين وزن 49 ، عبد الرحمن درويش وزن 87+ ك ، وروان رفاعي وزن 62 ك ، صلاح خيري وزن 87 كجم ، وسيف عيسي وزن 74 ك ، وعبد الرحمن وائل وزن 68 ك ، و الميدالية البرونزية عن طريق منه ماهر وزن فوق 73 كجم.

واستقر اتحاد التايكوندو على إقامة بطولة الجمهورية للأندية تحت وفوق 17 سنة خلال النصف الثانى من أغسطس المقبل، والمتعلقة بالحافز الرياضى، وجاء تحديد موعد البطولة بعد توجيهات وزارة الشباب والرياضة بإقامة البطولات الخاصة بالحافز الرياضى في موعد أقصاه 31 أغسطس، وأرسل الاتحاد خطابا الى الأندية ومراكز الشباب أعضاء الجمعية العمومية للبدء في الاستعداد لاستئناف النشاط مع الوضع في الاعتبار التدابير الاحترازية.