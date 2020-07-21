شكرا لقرائتكم كريم نيدفيد يطير إلى ألمانيا خلال أيام لحسم موعد عودته لتدريبات الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسافر كريم نيدفيد نجم النادي الأهلي لألمانيا خلال الأيام القادمة للاطمئنان على اخر مستجدات اصابته وتحديد موعد عودته لتدريبات فريقه بدقة، ومنعت جائحة كورونا سفر اللاعب منذ فترة، إلا أن عودة الطيران فتحت الباب من جديد أمام سفر اللاعب لمواصلة رحلته العلاجية بشكل طبيعي، وحدد الأطباء موعد تقريبي لعودة كريم نيدفيد للتدريبات وهو في شهر أغسطس المقبل ، وذلك بعد استكمال شفائه من إصابة القطع في غضروف الركبة، وكان كريم نيدفيد قد تلقى في وقت سابق تطمينات من الخبير الالماني هيرمان ماير بأن البرنامج العلاجي الذى خضع له اللاعب طوال الفترة الماضية يسير بشكل جيد وأن اللاعب قام بتنفيذه بشكل جيد بما يسمح له بدء مرحلة جديدة في التأهيل للتعافي من جراحة غضروف الركبة التى أجراها نيدفيد منذ فترة..

وأرسل كريم نيدفيد فيديوهات تتضمن حالته وخطوات التأهيل حالياً للخبير الالماني ماير وأكد الأخير للأول أنه بات قادراً على خضوض تدريبات الجيم بعدما إنتهى من برنامج علاجي وتأهيل لعدة أشهر ، ويقوم طبيب مصري يعمل فى مؤسسة "شون كلينك" الألمانية التى أجرى فيها نيدفيد الجراحة قبل عدة أشهر بمتابعة عملية تأهيل اللاعب حالياً في المنزل حيث إستغل نيدفيد تواجد الطبيب المصري في القاهرة حالياً وطلب منه الأشرف ومتابعة عملية التأهيل طوال الفترة الماضية وهو ما حدث.

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وأصيب كريم نيدفيد خلال إبريل قبل الماضي، بقطع في غضروف الركبة، أجرى على إثره عملية خياطة غضروف الركبة لكن اللاعب اشتكى من ألآم خلال مشاركته في التدريبات الجماعية وتعرض اللاعب للإصابة برشح وإلتهاب في الغشاء الزلالي بالركبة بعد 3 أشهر من العملية الجراحية بسبب التسرع في تأهيل اللاعب بأحد مراكز التأهيل في ألمانيا ليقوم اللاعب بإجراء جراحة أخرى وقام بإزالة الغشاء الزلالي.