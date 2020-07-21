الامارات | رسمياً.. شباب الأهلي يمدد عقد إسماعيل الحمادي لمدة موسمين

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. شباب الأهلي يمدد عقد إسماعيل الحمادي لمدة موسمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت "الإمارات اليوم" أن شباب الأهلي جدد عقد اللاعب الدولي إسماعيل الحمادي لمدة موسمين، ليقطع الطريق أمام الأندية الراغبة في ضم اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً. وبات الحمادي خامس لاعب تقوم شركة شباب الأهلي لكرة القدم بتجديد عقده مع "فرسان دبي"، بعدما سبق لها تمديد عقود كل من محمد جابر وعبدالعزيز هيكل وأحمد خليل ووليد عباس، بينما اقترب لاعب الوسط وليد حسين أيضاً من تجديد عقده مع الفريق خلال الأيام المقبلة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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