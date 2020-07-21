الامارات | لا اصابات بـفيروس كورونا من أصل 346 فحصاً في الدوري الأميركي

شكرا لقرائتكم خبر عن لا اصابات بـفيروس كورونا من أصل 346 فحصاً في الدوري الأميركي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت رابطتا اللاعبين ودوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أن جميع نتائج فحوص فيروس "كوفيد-19" التي أجريت الأسبوع المنصرم على اللاعبين الـ346 المشاركين باستئناف الموسم الاستثنائي في "فقاعة" مجمع وورلد ديزني في أورلاندو (فلوريدا)، جاءت سلبية.

ومن المؤكد أن هذا الخبر يشكل ارتياحا لرابطة الدوري قبل أيام معدودة على استئناف الموسم في 30 يوليو الحالي، لاسيما بعدما أعلن في الموجة السابقة من الفحوص التي أجريت على 322 لاعبا بعد وصولهم الى أورلاندو بين السابع والتاسع من الشهر الحالي، عن حالتين إيجابيتين بالفيروس لم تحدد هويتيهما.

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وستقام المباريات من دون جمهور، وبموجب إجراءات صحية تشمل إخضاع الجميع لفحوص دورية لكشف "كوفيد-19"، على ان تقيم كل الفرق في المجمع الذي بات يصطلح على تسميته "الفقاعة".

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