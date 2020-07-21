الامارات | الهلال والرائد يفشلان في التوصل إلى اتفاق حول الشهري

شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال والرائد يفشلان في التوصل إلى اتفاق حول الشهري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن نادي الهلال السعودي لكرة القدم، لم يتوصل إلى اتفاق مع الرائد للتعاقد بشكل نهائي مع لاعبه المعار صالح الشهري.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم ، عن عدم اقتناع إدارة الهلال بالمطالب المادية للرائد مقابل اللاعب، الأمر الذي يجعل المفاوضات صعبة في الوقت الحالي.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى استمرار المفاوضات بين الطرفين بشكل شفهي دون تقديم عرض رسمي، خاصة وأن الهلال يرغب في التوصل إلى اتفاق معقول بخصوص اللاعب الذي قدم مستويات جيدة بعد انضمامه للفريق بداية الموسم الجاري.

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وقال صالح المرشود نائب رئيس الرائد : "من الواضح أن إدارة الهلال لديها الرغبة في شراء عقد صالح الشهري، كذلك الحال مع اللاعب، إذ توجد لديه الرغبة في اللعب للهلال، وحتى الآن ننتظر العرض الرسمي من الإدارة ، والكرة في ملعبهم".

وانضم الشهري إلى الهلال مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة من الرائد، حيث حقق مع الفريق لقب دوري أبطال آسيا.

وتستأنف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الرابع من أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد

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