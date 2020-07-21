شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو وإيموبيلي يشعلان السباق التهديفي بالدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خطا يوفنتوس خطوة أخرى نحو لقب جديد من الدوري الإيطالي «سيري أ» وذلك بعد أن تغلب على واحد من أبرز منافسيه هذا الموسم، لاتسيو، بنتيجة 2-1، ليوسع الفرق بينه وبين أقرب ملاحقيه إلى 8 نقاط مع تبقي 4 جولات فقط على نهاية الموسم.

ونجح يوفنتوس في الخروج من سلسلة نتائجه السلبية في الجولات الأخيرة، مع فشل الفريق في تحقيق الفوز خلال الجولات الثلاث الماضية (تعادل 2 وخسر 1)، في حين استمر لاتسيو في دوامة النتائج السلبية مع تعرضه للخسارة في 4 من آخر 5 مباريات في الدوري، وابتعاده عمليًا عن المنافسة على اللقب بعد الخسارة التي تلقاها مساء الأمس.

ولعب البرتغالي كريستيانو رونالدو دور البطولة في المباراة، من خلال تسجيله هدفي فريقه ليرتفع رصيده التهديفي في الدوري هذا الموسم إلى 30 هدفًا في صدارة ترتيب الهدافين في «السيري أ»، ويصبح قريبًا من أن يكون أول هداف في الدوري الإيطالي من جانب يوفنتوس منذ أليساندرو ديل بييرو في موسم 2007/2008، ويكون أول لاعب من يوفنتوس يسجل 30 هدفًا في الموسم منذ جون هانسن في موسم 1951/1952.

ووصل رونالدو برصيد أهدافه في الدوري الإيطالي إلى 51 هدفًا خلال 61 مباراة على مدار موسمين فقط، ليصبح أسرع لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى حاجز الـ50 هدفًا في المسابقة، متفوقًا على أساطير في المسابقة مثل الأوكراني أندريه شيفشينكو والبرازيلي رونالدو نازاريو والهولندي ماركو فان باستن.

وأصبح رونالدو هو أول لاعب في تاريخ كرة القدم الأوروبية يسجل 50 هدفًا على الأقل في كل من الدوري الإنجليزي الممتاز (84 هدفًا)، الدوري الإسباني (311 هدفًا) والدوري الإيطالي (51 هدفًا).

وسجل المهاجم الإيطالي تشيرو إيموبيلي هدف الضيوف، ليحافظ على تواجده في سباق هدافي المسابقة مناصفة مع رونالدو برصيد 30 هدفًا لكل لاعب، ويصبح كذلك خامس لاعب إيطالي في تاريخ الدوري يسجل 30 هدفًا أو أكثر بعد جوزيبي مياتزا في 1929/1930، وفيليس بوريل في 1933/1934، وأنطونيو أنجيليلو في 1958/1959، ولوكا توني في 2005/2006.

وأصبح الثنائي رونالدو وإيموبيلي هما الثنائي الثاني فقط الذي يسجل 30 هدفًا أو أكثر في موسم على مدار تاريخ الدولي الإيطالي بعد جونار نوردال (ميلان) واستفان نيرس (إنتر) في موسم 1950/1951

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وعادل الثنائي رونالدو وإيموبيلي، الرقم القياسي لعدد ركلات الجزاء المسجلة خلال موسم واحد من الدوري الإيطالي، من خلال تسجيلهما الركلة رقم 12 لهما بالأمس، ليعادلا رقم المهاجم الإيطالي جوزيبي سينيوري المدون في موسم 1995/1996.