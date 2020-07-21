شكرا لقرائتكم محمد صفوت يدخل في معسكر مفتوح استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل محمد صفوت بطل التنس ، في معسكر مفتوح بأحد الفنادق القاهرة ، مع زميله كريم مأمون استعدادا لمشاركته في اولمبياد طوكيو 2021 ، حيث وضع اتحاد التنس برئاسة اسماعيل الشافعي خطة لإعداد صفوت، حيث تقرر تنظيم 3 بطولات تدريبية (ماسترز) خلال شهر يوليو القادم، ويكون اختيار اللاعبين على أساس 4 لاعبين من فريق كأس ديفيز بالاضافة الى أعلى أربعة لاعبين مصنفين فى الرجال (لا يتجاوز اعمارهـم 22 عاماً)، كما قرر الاتحاد اجراء الاختبارات الطبيه اللازمة على اللاعبين قبل انطلاق البطوله الاولي.

ويحتل البطل المصرى محمد صفوت، التصنيف رقم 131 فى قائمة أفضل لاعبى العالم لكرة المضرب، وفقاً لآخر تصيف للاتحاد الدولى قبل توقف النشاط الرياضى بسبب كورونا.

ويعد هذا التصنيف هو أفضل ما وصل إليه محمد صفوت فى مسيرته الاحترافية، حيث يسير البطل المصرى بخطى ثابته منذ بداية الموسم الجارى نحو اقتحام قائمة التوب 100، وذلك بعد تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020، كما نجح البطل المخضرم أيضاً فى بلوغ الدور الرئيسى لبطولة أستراليا المفتوحة للمرة الأولى منذ 42 عاماً فى تاريخ التنس المصري.

Advertisements

وتأهل محمد صفوت للمشاركة فى بطولة طوكيو للألعاب الأوليميبة، بعد فوزه بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأفريقية، مما جعله من أقوى المرشحين للمنافسة على ميدالية أوليمبية.

وقرر اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى تأجيل انطلاق مسابقات اللعبة والتى كان مقررًا لها 13 أغسطس المقبل إلى 3 سبتمبر، وذلك بعد اجتماع مجلس الإدارة عبر الفيديو كونفرانس، من أجل دراسة الإجراءات الإحترازية وتطبيقها كاملة.