شكرا لقرائتكم كارتيرون ينهى الجدل ويقرر مشاركة الزمالك فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، قرر خوض الفريق الأبيض لمنافسات بطولة الدورى الممتاز، بعد إسناد القرار النهائى له من قبل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بشأن اتخاذ قرارا فى هذا الأمر بعد قرار عودة الدورى يوم 6 أغسطس المقبل، حيث سيواجه الفارس الأبيض نظيره المصرى فى المباراة المؤجلة من البطولة التى ستعود بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا ثم سيواجه الأبيض نظيره الاتحاد السكندرى يوم 10 من الشهر ذاته.

كما حدد الفرنسى باتريس كارتيرون، هدفه فى بطولة الدورى حيث يرى إنه على الأقل يجب تحقيق المركز الثانى من أجل حصد الزمالك بطاقة المؤهلة لمنافسات دورى أبطال إفريقيا، حيث أكد المدرب الفرنسى من قبل ده تصريح مرتضى منصور بشأن إسناد القرار له يحملنه مسئولية كبيرة ويجعلنه متحمس بشكل أكبر، مُشيدًا بالتزام اللاعبين خلال المعسكر المغلق الذى أقامه الفري منذ الخميس قبل الماضى، وشهد مواجهة سموحة، ومن المقرر أن ينتهى الخميس المقبل، بع خوض مباراتين وديتين أخرتين أمام طلائع الجيش، المقرر لها غدًا الأربعاء، ثم أمام بيراميدز الخميس، على ستاد برج العرب، استعدادا لعودة منافسات النشاط الكروى خلال الفترة المقبلة.

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ونجح الزمالك فى الفوز فى أولى مبارياته الودية أمام سموحة، بنتيجة 5 / 1، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أول أمس الأحد، على ملعب فندق إقامة الفريق ببرج العرب، وشهد اللقاء تقديم اللاعبين لمردود جيد سواء على الصعيد الفنى أو البدنى وسجل خماسية الفارس الأبيض كلا من يوسف أوباما "هاتريك" وأحمد زيزو "هدف" ومصطفى محمد "هدف" بينما سجل هدف سموحة الوحيد مهاجمه أحمد حسن مكى، وجاءت المباراة بعد فترة طويلة من التوقف الكروى نتيجة جائحة كورونا، ومنح خلالها المدرب الفرنسى الفرصة لعدد كبير من اللاعبين للمشاركة فى اللقاء للإطمئنان على لياقتهم البدنية وتجهيزهم فنيًا استعدادا لعودة المنافسات الفنية فى الفترة المقبلة.