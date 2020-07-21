شكرا لقرائتكم شاهد .. وصلة هزار من عم حارس مع لاعبي الأهلي في التتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل عم حارس أقدم عامل غرف ملابس في النادي الأهلي في وصلة هزار مع لاعبي الفريق الأحمر على هامش تدريبات الفريق المقامة في الفترة الحالية، والتي تأتي استعداداً لاستئناف بطولة الدوري العام وكذلك بطولة دوري أبطال افريقيا، وحرص الثنائي عمرو السولية والحارس علي لطفي على مداعبة عم حارس وحمله على الاعناق.

وأجرى رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة بين اللاعبين بطول الملعب «تراي ماتش»، في مران الفريق الذي أقيم مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وحرص فايلر على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتصويب الأخطاء ومطالبة اللاعبين بتنفيذ بعض التعليمات والجانب الخططي، الذي قام الفريق بتنفيذه خلال التدريبات اليومية.

وخاض الأهلي «تراي ماتش» لمدة 90 دقيقة يوم الخميس الماضي، ويشتمل البرنامج التدريبي على خوض وديتين خلال يوليو الجاري على ملعب التتش، الأولى أمام سموحة والثانية أمام الجونة، واشتمل مران الأهلي الذي أقيم مساء اليوم على جانب بدني مكثف وتدريبات الكرة، وخصص الجهاز الفني للفريق فقرة في بداية مران الفريق، للتدريب بالكرات الطبية تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وطارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.

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وقاد يانكون ميشيل، مدرب الحراس، تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى بالفريق، شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، واشتملت تدريبات الحراس على جانب بدني وفقرة للتصويب من زوايا مختلفة في الملعب والتركيز على الكرات العرضية، لتجهيز الرباعي لانطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز من جديد، بعد فترة توقف تجاوزت الثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا، والتحضير لتحديات المرحلة المقبلة محليًّا وإفريقيًّا.