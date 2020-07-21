شكرا لقرائتكم طائرة الزمالك تبحث عن مكان للتدريب لانشغال صالة النادي بأعمال الصيانة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث الجهاز الفنى لفريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك عن صالة إحتضان تدريب الفريق خلال هذه الفترة فى ظل إنشغال صالة النادى بأعمال الصيانة و التجديدات ، حيث جارى البحث عن صالة قريبة من محيط اللاعبين مابين 6 أكتوبر وميت عقبة.

و يواصل فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك التدريب على الملاعب المكشوفة فى النادى منذ العودة إلى المران لتطبيق الإجراءات الإحترازية.

ويستأنف فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك النشاط بمواجهة الشمس يوم 21 أغسطس القادم ضمن مؤجلات الدورى ، بينما يلتقى سبورتنج يوم 24 من نفس الشهر ضمن مسابقة كأس مصر.

Advertisements

و عقد مسئولو اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة إجتماع مع ممثلى أندية الممتاز للرجال و السيدات للوقوف على خطة عودة النشاط و إنطلاق الموسم الجديد.

وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، أول نوفمبر موعداً لانطلاق الموسم الجديد للدورى الممتاز 2020 / 2021 بعد انتهاء الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل، فى الوقت الذى قررت فيه اللجنة المؤقتة فى اجتماعها استئناف مسابقات الموسم الحالى 15أغسطس بعودة دورى السيدات ، بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

يلتزم إتحاد الطائرة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المرسلة من قبل وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية فى عودة النشاط مجددا حفاظا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإداريين.