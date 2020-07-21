شكرا لقرائتكم الأهلي يقرر إعفاء رامي ربيعة من ودية سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر إعفاء رامي ربيعة مدافع الفريق من مواجهة سموحة الودية المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب التتش بالجزيرة، والتي تأتي ضمن الاستعدادات الحمراء لاستئناف بطولة الدوري العام وكذلك بطولة دوري أبطال افريقيا، ومنح الجهاز الطبي رامي ربيعة أجازة من التدريبات لمدة 4 أيام بعد تعرضه لإصابة على مستوى الأنكل حيث تورم بشكل كبير عقب تعرضه للإصابة في أحد تدريبات الفريق.

وكشفت الأشعة التي أجراها رامي ربيعة خلال الساعات الماضية عن تعرضه لكدمة قوية في الكاحل، تسببت في حدوث تجمع دموي وتورم، وهو ما دفع الجهاز الطبي إلى منحه راحة أربعة أيام، على أن يعود بعد زوال التورم ويخضع لفحص طبي للتعرف على مستجدات حالته والبدء في تنفيذ برنامج علاجي لن يقل عن أسبورع بعدها.

وكان رامى ربيعة قد أعرب عن سعادته بالعودة إلى التدريبات الجماعية والتواجد من جديد فى ملعب التتش، بعد قرار وزارة الشباب والرياضة الخاص بالسماح للأندية بالعودة للتدريبات منذ 20 يونيو الماضى، استعداداً لعودة النشاط الرياضى بعد فترة توقف تجاوزت الثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وقال ربيعة، قرار العودة أمر جيد.. أن نتقابل مع زملائنا.. التواجد داخل "بيتي" النادى الأهلى أمر بلاشك يؤكد عودة الحياة الطبيعية لأى لاعب، خاصة أن فترة التوقف كانت كبيرة، نظرا للظروف القهرية التى مر بها العالم أجمع والتى تسببت فى إيقاف النشاط الرياضى بشكل عام، قبل أن تعود الحياة من جديد إلى كرة القدم من خلال عودة الدوريات الأوروبية.

وأوضح مدافع الأهلى أن كل لاعب فى الفريق لديه هدف يسعى إليه ويعيش حالة تركيز، وهو ما ظهر خلال فترة التوقف والتى شهدت التزام الجميع بالبرنامج الذى حدده توماس بينكيل، مخطط الأحمال، ومحاولة التغلب على الظروف من خلال التدريب فى المنزل للحفاظ على معدل اللياقة البدنية وتجنب البداية من نقطة الصفر بعد العودة.