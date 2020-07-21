شكرا لقرائتكم نادى مصر يكتفى بمران صباحى قبل مواجهة الإسماعيلي الودية غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكتفى فريق نادى مصر بقيادة مديره الفنى خالد جلال بمران صباحى للاعبين قبل مواجهة الدراويش فى أول وديات الفريق بالمعسكر المقام فى الإسماعيلية إستعدادا لإستئنتاف الدورى شهر أغسطس المقبل .

و يسعى فريق نادى مصر إلى إختبار جميع اللاعبين خلال وديات المعسكر المغلق المنقسم مابين الإسماعيلية و القاهرة للوقوف على نقاط القوة و الضعف قبل إستئناف المسابقة من أجل الإستمرار فى الدورى .

ويخوض فريق نادى مصر ثان وديات معسكر الإسماعيلية أمام مصر المقاصة غدا الأربعاء ، بعدما تعادل مع إنبى 2 / 2 على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس أول أمس .

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ويلتقى فريق نادى مصر نظيره إنبى يوم 26 يوليو والجونة يوم 27 يوليو وأخيرًا طلائع الجيش يوم 30 يوليو.

وطالب خالد جلال، المدير الفنى لفريق نادى مصر ، لاعبيه بضرورة الالتزام بنظام غذائى محدد من أجل استعادة اللياقة البدنية فى ظل عودة التدريبات بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر.

وخضع لاعبو نادى مصر لإجراء مسحات الكورونا بعد تراجع النادى عن الانسحاب من بطولة الدورى الممتاز، وتلقى اتحاد الكرة خطابا من نادى إف سى مصر يعلن فيه رفضه الانسحاب من بطولة الدورى والموافقة على إجراء المسحات الخاصة بفيروس كورونا للاعبيه تمهيدًا لاستئناف بطولة الدورى خلال الفترة المقبلة، بعد خطابه المرسل يوم 17 يونيو الجارى، وتضمن رفضه استئناف النشاط.

وتضمن الخطاب المرسل من إف سى مصر إلى اتحاد الكرة أنه تم التناول الخاطئ لخطابه السابق بأنه يهدد بالانسحاب من الدورى، وهو ما لم يحدث، وأنه يوافق وملتزم بالقرارات التى تتخذها الدولة، ومنها عودة النشاط الكروى، إلى جانب الموافقة على إجراء المسحات الطبية الخاصة بالفريق وذلك على نفقة النادى وكافة عناصر اللعبة داخل الفريق.