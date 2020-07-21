شكرا لقرائتكم سيسيه يعودة إلى الاتحاد السكندرى يوم 24 يوليو استعدادا للدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم الإتحاد السكندرى إلى القاهرة يوم 24 يوليه الجارى للإنتظام فى معسكر فريقه استعدادا لاستئناف الدورى المقرر له يوم 6 أغسطس المقبل بعد توقف دام لاكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم كله منذ بداية العام الجارى وأدت لتجميد النشاط الكروى فى مصر منذ منتصف مارس الماضى .

ومن المقرر أن يجرى سيسيه عدد من المسحات الطبية للإطمئنان على صحته من كورونا قبل الإنخراط فى التدريبات بشكل منتظم مع زملائه فى ظل التدابير والإجراءات الإحترازية التى يقوم بها مجلس إدارة الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى على جميع اللاعبين خوفا من العدوى .

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من ناحية أخرى تلقى الإيفوارى رزاق سيسيه، جناح الزمالك المعار للاتحاد السكندرى، عرضًا برتغاليًا لضمه من صفوف الفريق الأبيض فى الموسم الجديد، إلا أن ضعف المقابل المالى أدى إلى غلق الباب أمام ذلك العرض، حيث يبحث مع وكيله أعمال اللاعب حول عرض مالى يناسب متطلبات القلعة البيضاء للرحيل إلى أحد الدوريات الخارجية فى الموسم الجديد، حال عدم نجاح الاتحاد السكندرى فى الحصول على خدماته بشكل نهائى من الزمالك حيث يضع اللاعب الاستمرار ضمن صفوف زعيم الثغر بمثابة الخيار الأول له إلا أن المقابل المالى سيحسم تلك المسألة بين إدارة الاتحاد والزمالك خلال الفترة المقبلة.

ووضع مسئولو نادى الزمالك شرطاً للموافقة على استمرار الإيفوارى رزاق سيسيه لاعب الفريق المعار إلى الاتحاد السكندرى، ضمن صفوف زعيم الثغر فى الموسم الجديد وهو أن تكون القيمة المالية التى سيتقدم بها الاتحاد السكندرى متوافقة مع رؤية الزمالك لتسويق اللاعب، حيث ترغب إدارة القلعة البيضاء فى استمرار التعاون مع زعيم الثغر فى إمداد الفريق السكندرى باللاعبين فى ظل العلاقة الطيبة التى تربط مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مع محمد مصيلحى رئيس الاتحاد، إلا أن القيمة المالية التى سيتقدم بها الاتحاد ستكون الفيصل فى المسألة.