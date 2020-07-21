شكرا لقرائتكم ضياء السيد: أتواصل مع صلاح وحجازى لن يعود للدورى المصرى والأهلى نادى القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ضياء السيد نجم الأهلى ومدرب منتخب مصر السابق، أنه على تواصل مستمر بالثلاثى محمد صلاح ومحمد الننى وأحمد حجازى نجوم الكرة المصرية المحترفين فى الخارج،مضيفا أنه لا يمكن توقع أى قرار لصلاح سواء بالبقاء فى ليفربول الانجليزى أو الرحيل لأن صلاح معه فريق عمل محترف يدرس كل خطوة له، أما بالنسبة لأحمد حجازى فإنه مستمر مع فريقه ويست بروميتش الانجليزى ولن يعود لمصر الموسم المقبل سواء للأهلى أو بيراميدز.

وقال ضياء السيد فى تصريحات لبرنامج صباحكم رياضة على اذاعة الشباب والرياضة، أن الأهلى هو نادى القرن الرسمى لأنه حصل على اللقب القارى من جهة رسمية ومعتمدة وهى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، بينما يحق للزمالك البحث عن حقه بعد أكثر من 20 سنة من خلال الجهات الشرعية.

كما أكد أن قرار الكاف باقامة مباراتىّ قبل نهائى دورى الأبطال الافريقى بنظام الذهاب والاياب يصب فى مصلحة الأهلى والزمالك ، مشيرا الى أنه يتوقع صعود القطبين للمباراة النهائية.

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على جانب آخر، طلب مندوبو الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، من اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصرى خلال الاجتماع الذى عقد أمس، إقامة الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد اللائحة بمشاركة 225 ناديا هم أعضاء الجمعية العمومية بالكامل دون قرار التقليص، بعد خطاب اللجنة الأولمبية بضرورة عقد الجمعية بعد انتهاء الموسم الجارى حتى يتم تصنيف الأندية وتحديد من لهم حق حضور الجمعية العمومية المقبلة.

وعقدت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، اجتماعًا أمس مع مندوبى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لمناقشة موقف الجمعية العمومية لاعتماد لائحة النظام الأساسي الجديدة للجبلاية وكذلك الانتخابات في ظل الغموض الشديد الذي يحيط بها لاسيما بعد تصريحات هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.