شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: حجازى لن يعود لمصر.. والأهلى نادى القرن الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ضياء السيد نجم الأهلى ومدرب منتخب مصر السابق أنه على تواصل مستمر بالثلاثى محمد صلاح ومحمد الننى وأحمد حجازى نجوم الكرة المصرية المحترفين فى الخارج، وقال إنه لا يمكن توقع أى قرار لصلاح سواء بالبقاء فى ليفربول الإنجليزى أو الرحيل لأن صلاح معه فريق عمل محترف يدرس كل خطوة له، أما بالنسبة لأحمد حجازى فإنه مستمر مع فريقه ويست بروميتش الإنجليزى ولن يعود لمصر الموسم المقبل سواء للأهلى أو بيراميدز.

وقال السيد، فى تصريحات لبرنامج صباحكم رياضة على إذاعة الشباب والرياضة، إن الأهلى هو نادى القرن الرسمى لأنه حصل على اللقب القارى من جهة رسمية ومعتمدة وهى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بينما يحق للزمالك البحث عن حقه بعد أكثر من 20 سنة من خلال الجهات الشرعية.

وكشف عن أن قرار الكاف بإقامة مباراتى قبل نهائى دورى الأبطال الأفريقى بنظام الذهاب والاياب يصب فى مصلحة الأهلى والزمالك ، مشيرا الى أنه يتوقع صعود القطبين للمباراة النهائية.