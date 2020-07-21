شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية تمنع عودة الميدانى وسالتو للاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منعت صعوبة الطيران فى سوريا وليبيا عودة ثنائى الاتحاد السكندرى السورى عمر الميدانى والليبى أنيس سالتو إلى القاهرة للانتظام فى تدريبات زعيم الثغر استعدادا لاستئناف الدورى المقرر له يوم 6 أغسطس المقبل بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم كله منذ بداية العام الجارى وأدت لتجميد النشاط الكروى فى مصر منذ منتصف مارس الماضى.

وتواصل عبد الجليل إمام المدير الإدارى للاتحاد السكندرى مع اللاعبين واطمأنا عليهما، إلا أنهما أكدا له أن صعوبة فتح المجال الجوى خلال الفترة الحالية يعد السبب الرئيسى وراء عدم عودتهما لصفوف الفريق، مؤكدين أنه فى حالة فتح المجال الجوى سينضمان مباشرة لتدريبات الاتحاد.

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كان عمر الميدانى سافر إلى بلاده عقب توقف النشاط الرياضى منتصف مارس الماضى ، بينما غادر أنيس سالتو الإسكندرية مؤخرا عقب عودة الفريق للتدريبات بداعى زيارة أسرته خاصة وأنه رفض السفر فى البداية مع زملائه بسبب القلق الذى تعيشه المدن الليبية منذ فترة .

من ناحية أخرى يعود الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم الاتحاد السكندرى إلى القاهرة يوم 24 يوليو الجارى للانتظام فى معسكر فريقه بعد فتح المجال الجوى فى كوت ديفوار .

ومن المقرر أن يجرى سيسيه عددا من المسحات الطبية للاطمئنان على صحته من كورونا قبل الانخراط فى التدريبات بشكل منتظم مع زملائه فى ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التى يقوم بها مجلس إدارة الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى على جميع اللاعبين خوفا من العدوى.