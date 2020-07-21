شكرا لقرائتكم خبر عن نادى مصر يكتفى بمران صباحى قبل مواجهة الدراويش فى معسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكتفى فريق نادى مصر بقيادة مديره الفنى خالد جلال بمران صباحى للاعبين قبل مواجهة الدراويش اليوم فى أول وديات الفريق بالمعسكر المقام فى الإسماعيلية استعدادا لاستئنتاف الدورى شهر أغسطس المقبل.

ويسعى فريق نادى مصر إلى اختبار جميع اللاعبين خلال وديات المعسكر المغلق المنقسم بين الإسماعيلية والقاهرة للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل استئناف المسابقة من أجل الاستمرار فى الدورى.

ويخوض فريق نادى مصر ثان وديات معسكر الإسماعيلية أمام مصر المقاصة غدا الأربعاء، بعدما تعادل مع إنبى 2 / 2 على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس أول أمس .

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ويلتقى فريق نادى مصر نظيره إنبى يوم 26 يوليو والجونة يوم 27 يوليو وأخيرًا طلائع الجيش يوم 30 يوليو.

وطالب خالد جلال، المدير الفنى لفريق نادى مصر ، لاعبيه بضرورة الالتزام بنظام غذائى محدد من أجل استعادة اللياقة البدنية فى ظل عودة التدريبات بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر.

وخضع لاعبو نادى مصر لإجراء مسحات الكورونا بعد تراجع النادى عن الانسحاب من بطولة الدورى الممتاز، وتلقى اتحاد الكرة خطابا من نادى إف سى مصر يعلن فيه رفضه الانسحاب من بطولة الدورى والموافقة على إجراء المسحات الخاصة بفيروس كورونا للاعبيه تمهيدًا لاستئناف بطولة الدورى خلال الفترة المقبلة، بعد خطابه المرسل يوم 17 يونيو الجارى، وتضمن رفضه استئناف النشاط.

وتضمن الخطاب المرسل من إف سى مصر إلى اتحاد الكرة أنه تم التناول الخاطئ لخطابه السابق بأنه يهدد بالانسحاب من الدورى، وهو ما لم يحدث، وأنه يوافق وملتزم بالقرارات التى تتخذها الدولة، ومنها عودة النشاط الكروى، إلى جانب الموافقة على إجراء المسحات الطبية الخاصة بالفريق وذلك على نفقة النادى وكافة عناصر اللعبة داخل الفريق.