شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مفتوح لمحمد صفوت استعدادا لأولمبياد طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل محمد صفوت بطل التنس فى معسكر مفتوح بأحد الفنادق القاهرة، مع زميله كريم مأمون استعدادا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020، حيث وضع اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى خطة لإعداد صفوت حيث تقرر تنظيم 3 بطولات تدريبية (ماسترز) خلال شهر يوليو، ويكون اختيار اللاعبين على أساس 4 لاعبين من فريق كأس ديفيز بالإضافة إلى أعلى أربعة لاعبين مصنفين فى الرجال (لا تتجاوز أعمارهم 22 عاماً)، كما قرر الاتحاد إجراء الاختبارات الطبية اللازمة على اللاعبين قبل انطلاق البطوله الأولى.
ويحتل البطل المصرى محمد صفوت، التصنيف رقم 131 فى قائمة أفضل لاعبى العالم لكرة المضرب، وفقاً لآخر تصيف للاتحاد الدولى قبل توقف النشاط الرياضى بسبب كورونا.
ويعد هذا التصنيف هو أفضل ما وصل إليه محمد صفوت فى مسيرته الاحترافية، حيث يسير البطل المصرى بخطى ثابته منذ بداية الموسم الجارى نحو اقتحام قائمة التوب 100، وذلك بعد تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020، كما نجح البطل المخضرم أيضاً فى بلوغ الدور الرئيسى لبطولة أستراليا المفتوحة للمرة الأولى منذ 42 عاماً فى تاريخ التنس المصري.
وتأهل محمد صفوت للمشاركة فى بطولة طوكيو للألعاب الأوليميبة، بعد فوزه بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأفريقية، مما جعله من أقوى المرشحين للمنافسة على ميدالية أوليمبية.
وقرر اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى تأجيل انطلاق مسابقات اللعبة والتى كان مقررًا لها 13 أغسطس المقبل إلى 3 سبتمبر، وذلك بعد اجتماع مجلس الإدارة عبر الفيديو كونفرانس، من أجل دراسة الإجراءات الإحترازية وتطبيقها كاملة.
كانت هذه تفاصيل خبر معسكر مفتوح لمحمد صفوت استعدادا لأولمبياد طوكيو 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.