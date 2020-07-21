شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مفتوح لمحمد صفوت استعدادا لأولمبياد طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل محمد صفوت بطل التنس فى معسكر مفتوح بأحد الفنادق القاهرة، مع زميله كريم مأمون استعدادا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020، حيث وضع اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى خطة لإعداد صفوت حيث تقرر تنظيم 3 بطولات تدريبية (ماسترز) خلال شهر يوليو، ويكون اختيار اللاعبين على أساس 4 لاعبين من فريق كأس ديفيز بالإضافة إلى أعلى أربعة لاعبين مصنفين فى الرجال (لا تتجاوز أعمارهم 22 عاماً)، كما قرر الاتحاد إجراء الاختبارات الطبية اللازمة على اللاعبين قبل انطلاق البطوله الأولى.

ويحتل البطل المصرى محمد صفوت، التصنيف رقم 131 فى قائمة أفضل لاعبى العالم لكرة المضرب، وفقاً لآخر تصيف للاتحاد الدولى قبل توقف النشاط الرياضى بسبب كورونا. Advertisements ويعد هذا التصنيف هو أفضل ما وصل إليه محمد صفوت فى مسيرته الاحترافية، حيث يسير البطل المصرى بخطى ثابته منذ بداية الموسم الجارى نحو اقتحام قائمة التوب 100، وذلك بعد تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020، كما نجح البطل المخضرم أيضاً فى بلوغ الدور الرئيسى لبطولة أستراليا المفتوحة للمرة الأولى منذ 42 عاماً فى تاريخ التنس المصري. وتأهل محمد صفوت للمشاركة فى بطولة طوكيو للألعاب الأوليميبة، بعد فوزه بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأفريقية، مما جعله من أقوى المرشحين للمنافسة على ميدالية أوليمبية.

وقرر اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى تأجيل انطلاق مسابقات اللعبة والتى كان مقررًا لها 13 أغسطس المقبل إلى 3 سبتمبر، وذلك بعد اجتماع مجلس الإدارة عبر الفيديو كونفرانس، من أجل دراسة الإجراءات الإحترازية وتطبيقها كاملة.