شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أبو جبل الأسد الباحث عن تثبيت الأقدام فى عرين الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع محمد أبو جبل حارس نادى الزمالك أن يحصل على إشادات واسعة من محبى وعشاق القلعة البيضاء فى ظل ظهوره بمستوى أكثر من رائع فى ودية الأبيض أمام سموحة التى نجح الزمالك فى الفوز بها بخماسية مقابل هدف فى معسكر برج العرب، كخطوة لتثبيت أقدامه فى حراسة عرين القلعة البيضاء.

ونجح أبو جبل في التصدي لعدة كرات من مهاجمي سموحة علي مدار الشوطين في أول مباراة يخوضها الزمالك ودية أو رسمية منذ مارس الماضي، حيث كان الزمالك قد أنهي نشاطه قبل فترة التوقف الحالية بالحصول علي بطولتي السوبر الأفريقي والمحلي، وكان أبو جبل هو الحارس الأساسي للفريق في تلك الفترة.

أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالمستوى الذي ظهر عليه أبو جبل حارس مرمي الفريق في المباراة الودية التي أقيمت بين الزمالك وسموحة في معسكر برج العرب استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي المقرر لها 6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الدور الأول من الدوري، حيث أكد كارتيرون لأبو جبل أن مستواه كان مميزًا اليوم ولم يظهر عليه التأثر الفني والبدني بفترة التوقف، مؤكدًا له أن من أسباب سعادته بودية سموحة هو مستوى أبو جبل في المباراة.

ويرصد الخليج 365 لقطات لـ الحارس أبو جبل فى الصور التالية:

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