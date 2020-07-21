شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتأكد من أحقيته في ضم ظهير النجوم دون العودة لإنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد مسئولو النادي الأهلي من أحقيتهم في ضم كريم فؤاد ظهير أيمن نادي النجوم المعار لفريق إنبي هذا الموسم، من خلال التفاوض مع إدارة النجوم دون العودة لإدارة النادي البترولي، ويمنح عقد إعارة كريم فؤاد الحق لإنبي الأولوية في شراء اللاعب بالفعل، إلا أن ذلك الأمر بموعد أقصاه يوم 30 يونيو الماضي وهو ما لم يحدث وبالتالي أصبح من حق إدارة النجوم بيع اللاعب لأي نادٍ تريده سواء داخل مصر أو خارجها نهاية الموسم الجاري.

ويرغب الأهلي في تدعيم مركز الظهير الأيمن في ظل انتهاء عقد أحمد فتحي نجم دفاع الفريق نهاية الموسم الجاري، وتوقيعه لنادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل ولمدة 3 مواسم، وذلك لمجاورة محمد هاني الذي سيتواجد وحيدًا في هذا المركز بالموسم الجديد.

وتلقى كريم فؤاد -وفقاً لتأكيدات إدارة النجوم- عرضين رسميين خلال الساعات الماضية من الدوري السويسري والبرتغالي بعد تألق اللاعب اللافت هذا الموسم، ودخل كريم فؤاد دائرة اهتمامات الأهلي نظرًا لإمكانياته الفنية والبدنية الكبيرة فضلاً عن صغر سنه فهو من مواليد 1999 وبالتالي سيتم قيده تحت السن في الموسم الجديد.