شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي لـ طارق حامد فى معسكر الزمالك بعد إصابة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، لاختبار طبى اليوم، الثلاثاء، بمعسكر الفريق، للوقوف على حالته بعدما تعرض لإصابة فى مباراة سموحة الودية، التى أقيمت مساء أول أمس الأحد، حيث أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للزمالك، أن طارق حامد تعرض لإصابة عضلية بسيطة، فى الشوط الأول من مواجهة سموحة الودية، حيث فضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، استبداله ونزول محمد عنتر مع بداية الشوط الثانى، فيما خضع طارق حامد بعدها لجلسات علاج طبيعى لعدم تفاقم الإصابة، خاصة أن تلك الإصابات متوقعة بعد فترة توقف طويلة.

ومن المقرر أن يخضع طارق حامد لاختبار طبى للوقوف على مدى جاهزيته للعودة للمشاركة فى تدريبات الزمالك، وذلك قبل مواجهة طلائع الجيش الودية، التى سيخوضها الزمالك غدًا الأربعاء، على استاد برج العرب، ذلك ضمن تحضيرات الفريقين لعودة المنافسات الكروية، بعد فترة التوقف السلبية التى شهدتها الفترة الماضية بعد تعليق المنافسات الكروية، منذ شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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ونجح الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز بأولى مبارياته الودية أمام سموحة، والتى أقيمت على ملعب فندق إقامة الفريق ببرج العرب، بنتيجة 5 / 1، وشهد اللقاء تقديم اللاعبين لمردود جيد سواء على الصعيد الفنى أو البدنى وسجل خماسية الفارس الأبيض كلا من يوسف أوباما "هاتريك" وأحمد زيزو "هدف" ومصطفى محمد "هدف" بينما سجل هدف سموحة الوحيد مهاجمه أحمد حسن مكى، حيث جاء اللقاء بعد فترة طويلة من التوقف الكروى نتيجة جائحة كورونا، ومنح خلالها المدرب الفرنسى الفرصة لعدد كبير من اللاعبين للمشاركة فى اللقاء للاطمئنان على لياقتهم البدنية وتجهيزهم فنيًا استعدادًا لعودة المنافسات الفنية فى الفترة المقبلة، حيث من المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره المصرى البورسعيدى يوم 6 أغسطس المقبل، ضمن مؤجلات الدور الأول من الدورى الممتاز، الذى تم تعليقه منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.