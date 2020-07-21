تعليقًا على قرارات كاف.. لاعب الوداد: ما يشغل بالنا هو الفوز على الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - رفض إبراهيم النقاش لاعب الوداد المغربي، التعليق على ما تم تداوله مؤخرًا بشأن عودة نظام الذهاب والإياب لمباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إقامتها من مباراة واحدة.

وكان مصدر بالاتحاد الأفريقي للعبة قد كشف أمس الاثنين عن نية (كاف) في عودة نظام الذهاب والإياب لمباريات نصف نهائي الأبطال، على أن يقام النهائي من مباراة فاصلة (لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا)

وخلال تصريحات إذاعية نقلتها صحيفة "le360" المغربية، رفض النقاش التعليق على القرار، مؤكدا أنه وزملائه لايعيرون اهتماما لمثل هذه الأمور.

وأكد لاعب الوداد المغربي أن كل ما يشغل بالهم في الوقت الحالي هو الاستعداد الكامل من الناحية البدنية والفنية لهزيمة الأهلي المصري.

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وتابع النقاش حديثه قائلا: " إن الظروف الاسثتنائية التي عاشها فريقه خلال الآونة الأخيرة، بسبب جائحة كورونا فرضت بعض الأمور على الجهاز الفني الذي يقوده الاسباني خوان كارلوس جاريدو، وأجبرته على وضع برامج تدريبات خاصة للاطمئنان على مستوى الفريق ككل.

وأتم لاعب الوداد: "لدينا طموح كبير في الوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي وتعويض اللقب الذي ضاع أمام الترجي التونسي، الموسم الماضي".

جدير بالذكر أن الوداد سيلتقي مع الأهلي في نصف النهائي، بينما يواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي في المنافسة ذاتها.