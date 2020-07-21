الفيفا يدرس إجراء انتخابات اتحاد الكرة على اللائحة القديمة

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، إجراء انتخابات اتحاد الكرة على اللائحة القديمة، بحيث لا يحدث أي تأخير يعطل إجراؤها في الفترة المقبلة.
وكشف مصدر باتحاد الكرة أن الفيفا طلب من اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، برئاسة عمرو الجنايني، عدم تطبيق قرار تقليص الجمعية العموميةللاتحاد وقت إجراء الانتخابات.
تابع: أن الفيفا طلب إجراء الانتخابات بحضور 225 نادٍ أعضاء الجمعية العمومية وهو ما يعني عدم الحاجة للانتظار لحين انتهاء الموسم الحالي ثم إجراء انتخابات.
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