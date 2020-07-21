أحمد عبدالغني: انتمائي للزمالك لم يمنعني من الانضمام للأهلي

أكد أحمد عبدالغني، المدير الفني لفريق 6 أكتوبر، أنه اتفق على الانضمام للأهلي عام 2008.

وقال عبدالغني، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "اتفقت على الانضمام للأهلي 2008 عقب نهاية عقدي مع حرس الحدود، ولكن الصفقة لم تتم

لأن الحرس كان بيحاول الحفاظ على القوام الأساسي".

وأكمل: "وجود أي لاعب في الأهلي والزمالك يضمن له التواجد في المنتخب بنسبة 50%".

وأتم: "انتمائي للزمالك لم يمنعني من الموافقة على الانضمام للأهلي في وقت سابق".

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كما أكد أحمد عبدالغني، المدير الفني لفريق 6 أكتوبر، أن قناعاته الشخصية هو أن الزمالك بطل القرن الأفريقي.

وقال عبدالغني خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الزمالك هو الأكثر حصولًا على الألقاب في القرن العشرين، وقناعتي الشخصية أنه هو بطل القرن الأفريقي".

وأكمل: "لا أعترف بتصنيف الاتحاد الأفريقي لبطل القرن الأفريقي، والزمالك الأحق باللقب".

