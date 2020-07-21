رياضة | الزمالك يستكمل باقي مبارياته الودية في برج العرب

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يستكمل باقي مبارياته الودية في برج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الزمالك على إقامة باقي مبارياته الودية المتبقية في مكان معسكره الحالي ببرج العرب، والذي سيواجه فيها كل من طلائع الجيش و بيراميدز.

ويواجه الزمالك مضيفه طلائع الجيش في ثاني مبارياته الودية، مساء الأربعاء القادم، وذلك بعد عودة النشاط الرياضي الذي توقف منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

بينما يواجه فريق بيراميدز يون الخميس في ثالث المباريات الودية، علي نفس الملعب "الجيش" ببرج العرب.

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ويستمر معسكر الزمالك قائم بمدينة برج العرب بقيادة الفرنسي بارتيس كارتيرون المدير الفني للفريق، وذلك استعداداً لمواجهة منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، في شهر سبتمبر المقبل في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقد فاز الزمالك في أول ودية له أمام سموحة بخمسة أهداف لهدف في المواجهة التي أقيمت بملعب مقر إقامة الفريق ببرج العرب.

وظهر الفريق بتألق كبير، وكان هناك عدد كبير من اللاعبين ما ساهم في حالة من الطمأنينة لدى الجهاز الفني بقيادة كارتيرون.