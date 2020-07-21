اخبار الرياضه

رياضة | برشلونة يستعيد نجمه قبيل موقعة نابولي المرتقبة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر يستعيد نجمه قبيل موقعة نابولي المرتقبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي برشلونة خيرًا سارًا، قبل مواجهة نابولي المرتقبة في إياب دور الستة عشر من عمر بطولة .

ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره نابولي، يوم الثامن من أغسطس المقبل، على أرضية ملعب كامب نو.

حيث استعاد برشلونة خدمات مدافعه الفرنسي كليمنت لينجليت، بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها في منطقة العانة.

وتعرض لينجليت للإصابة خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس الأخيرة في ختام مباريات ولم يستطع اللاعب استكمال اللقاء وخرج في بداية الشوط الثاني.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا