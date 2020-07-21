رياضة | الأهلي يحدد شرطه الوحيد للتخلي عن مروان محسن

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحدد شرطه الوحيد للتخلي عن مروان محسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول مسئولو النادي الأهلي الوصول إلى اتفاق مع مروان محسن من أجل تجديد عقده، خلال الفترة المقبلة من أجل استمراره في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال المواسم المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استقر على الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة.

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واشترطت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب على اللاعب تجديد عقده مع الفريق لمدة 3 مواسم، قبل دراسة العروض المقدمة للحصول على خدماته.

وأكدت التقارير أن مروان محسن يفكر جديا فى خطوة الرحيل المؤقت على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد اهتمام إدارة الأهلي في التعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا.

وأبدت لجنة التخطيط رغبتها في عودة المغربى وليد أزارو، المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي، وهذا السبب الآخر الذي جعل مروان يفكر في الرحيل للحصول على فرصة أكبر، حيث أن تواجد الثنائي سيهدد انضمامه للمنتخب الوطني.